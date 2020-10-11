Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, когда школы уйдут на каникулы.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Так, каникулы в украинских школах начнутся с 15 по 30 октября, включительно, независимо от цвета карантинной территории.

"Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо к всех учреждений общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) относительно установления каникул с 15 до 30 октября включительно", - сообщил Шкарлет.

Напомним, ранее глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий сообщил, что украинских школьников собираются отправить на каникулы уже на следующей неделе.

Также сообщалось, что все ВУЗы в Украине переводят на дистанционное обучение.