Президент Украины Владимир Зеленский приказал начать подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей в Киеве, Одессе и Мариуполе на случай перегрузки учреждений первой и второй волны.

Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook.

"По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас закупает все необходимое оборудование, чтобы новые госпитали могли начать работать за считанные дни.

"Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях – в Киеве это может быть Дворец спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине начнется подготовка по возведению временных госпиталей на случай особо высокой заболеваемости коронавирусом. На данный момент из 37 тысяч коек, 21 тысяча уже заняты.

Также сообщалось, что в Украине хотят штрафовать предприятия за несоблюдение масочного режима их клиентами.