В воскресенье, 11 октября, в Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда вместе со своей супругой.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на руководителя кабинета президента Кшиштофа Щерского.

Как сообщается, вечером 11 октября Дуда и его жена посетят Польское военное кладбище в Быковне для чествования 80-й годовщины Катынской трагедии.

Дуда также откроет памятник легенде "Солидарности", этнической украинке Анне Валентинович на территории польского посольства в Киеве.

Президент Польши возложит корзину с колосками пшеницы к памятнику жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов и зажжет свечу перед крестом Героев Небесной Сотни

Польский лидер проведет ряд встреч в Киеве, в том числе и с президентом Владимиром Зеленским. 12 октября польский президент уедет в Одессу, где 13 октября примет участие в подписании ряда двусторонних экономических документов.

В Одессе Дуда с Зеленским откроет украинско-польский транспортный и логистический форум.

В их присутствии будет подписан меморандум о взаимопонимании между портами в Одессе и Гданьске.

Согласно плану мероприятий, президент Польши также возложит цветы к мемориальной доске в память о погибшем в авиакатастрофе экс-главе польского государства Лехе Качиньском.

Напомним, мы подробно рассказывали, что будет делать и куда поедет в Украине президент Польши Дуда.

Также сообщалось, что Зеленский попросил Дуду восстановить могилу УПА в Польше.