Верховной Раде предложили рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" введя ответственность для собственников помещений за не соблюдение масочного режима.

Такое решение было принято на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook.

"Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима-введение ответственности собственников помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения " по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - написал Радуцкий.

По его словам, изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запретили "гулянки" и работу клубов и ресторанов после 22-00 в красной и оранжевой зонах.

Также стало известно, что все ВУЗы в Украине переводят на дистанционное обучение.