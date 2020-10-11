Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Айфеля получил ценный подарок от Мика Шумахера - сына легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Как видно на видео из Twitter Формулы 1, Шумахер-младший вручил британцу шлем своего отца, в котором Михаэль выступал за "Мерседес".

A very special gift to celebrate a landmark victory 🎁#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Хэмилтон одержал 91-ю победу в Ф-1, повторив рекорд немца, который стал первым среди действующих гонщиков. Следующий триумф позволит британцу стать и абсолютным рекордсменом "Королевских гонок" по количеству выигранных этапов.

Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом Формулы-1, тогда как Хэмилтон только шесть раз завоевывал титул, но близок и к седьмому чемпионству.

С 2013 года Шумахер-старший находится в тяжелом состоянии из-за травмы головы, которую он получил во время катания на лыжах. Его сын уже дебютировал в Формуле-1 на тестах в рамках минувшего этапа.

Напомним, что Льюис Хэмилтон летом выиграл Гран-при Венгрии, повторив рекорд Шумахера.