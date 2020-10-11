В Украине запретили "гулянки" и работу клубов и ресторанов после 22-00 в красной и оранжевой зонах
В регионах Украины с "красным" и "оранжевым" уровнем опасности распространения коронавируса вводятся ограничения для работы заведений общепита - ресторанов и клубов.
Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook по итогам воскресного совещания у президента.
Так, с 22:00 все заведения будут закрываться.
"Массовые "гулянки" в клубах завершились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власти больше не собираются", - написал Радуцкий.
Мы сообщали, что в "красную" зону с понедельника будут отнесены:
- город Канев Черкасской области;
- город Сумы Сумской области.
В "оранжевую" попадут:
- город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;
- города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский,
- Киверцовский, Луцкий, Рожищенский и Терейской районы Волынской области;
- город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;
- города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинского, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
- город Николаев и Николаевский район Николаевской области;
- города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Полтава и Миргород Полтавской области;
- города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевской, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичисский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манковский, Монастирищенский, Смоленской, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;
- город Киев.
Напомним, ранее в МОЗ назвали единственную область Украины, которая готова к смягчению карантина.
Также сообщалось, что на следующей неделе в Украине резко ужесточат карантин. Четыре главных пункта.
Ранее мы писали, что украинских школьников собираются отправить на каникулы уже на следующей неделе.