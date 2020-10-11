На Прикарпатье в Яремче автомобиль сорвался в обрыв, в результате чего два человека погибли и еще трое получили травмы.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Как сообщили правоохранители, смертельная авария произошла на трассе Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в 21:05 в субботу, 10 октября.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Яремче суд оштрафовал жительницу за пост в Facebook про американскую вакцину, убившую 5 украинцев.

Ранее "Страна" сообщала о жутком ДТП с погибшими в Болгарии, где за рулем грузовика был украинец.