Осенние каникулы в украинских школах могут начаться уже на следующей неделе.

Соответствующее решение было принято на совещании у президента в воскресенье, передает глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook.

"Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяют местные власти, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у Кличко рекомендовали школам столицы начать осенние каникулы 21 октября.

В начале октября заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что возможен перенос школьных осенних каникул на 10 дней раньше из-за грядущих местных выборов.

Тем временем в Киеве на самоизоляции находится уже более полутысячи классов в 173 школах.

Как сообщалось, также в Украине из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции переведут все ВУЗы на дистанционное обучение.