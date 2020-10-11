Спасатели достали тело мужчины из водоема в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС столицы.

"10 октября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в водоеме на ул. Садовой, 166, в Дарницком районе столицы, обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв, спасатели обнаружили тело утопленника в верхней одежде на поверхности воды на расстоянии 5 м от берега.

Водолазы достали тело мужчины из водоема и передали оперативно-следственной группе для установления личности и обстоятельств трагического случая.

Ранее сообщалось, как на Русановской Набережной в Киеве из Днепра вытащили утопленника.

Также мы писали, как из озера в Киеве спасатели ночью достали необычного утопленника.