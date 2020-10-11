В Украине переведут все ВУЗы на дистанционное обучение после роста числа случаев коронавирусной инфекции в стране.

Такое решение было принято на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook.

"Временно переводим ВУЗы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, и даже смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко", - заявил он.

По его словам, также необходимо провести информационную кампанию среду студентов.

"Конечно, необходима информационная кампания среди студентов: молодежь должна понимать, что сегодня лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек – это также и их ответственность", - говорится в посте.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на следующей неделе власти готовятся ужесточить карантин в Украине на фоне резкого ухудшения показателей по эпидемии коронавируса. Уже утверждены несколько мер.

Также сообщалось, что Минздрав предложит Кабмину новые меры карантина для борьбы с коронавирусом.