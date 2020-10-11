В Центре общественного здоровья Украины рассказали о причинах панических расстройств и как с ними бороться.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

"У многих людей в жизни бывает лишь один-два приступа паники, и проблема уходит, возможно, когда заканчивается стрессовая ситуация. Но если у вас периодические, неожиданные приступы и вы испытываете постоянный страх перед следующим, может возникнуть состояние, которое называется паническим расстройством", - говорится в сообщении.

Как пояснили в центре, паническая атака — это внезапный эпизод сильного страха, который вызывает тяжелые физические реакции, без реальной опасности или видимой причины. Когда случаются приступы паники, вы можете подумать, что теряете контроль, переживаете сердечный приступ или даже умираете.

При этом отмечается, что точно неизвестно, что именно вызывает панические атаки или расстройства, но эти факторы могут играть определенную роль:

наследственность;

стрессовая ситуация (переезд, супружеский конфликт, операция, новые обязанности или физическая болезнь, смерть близкого человека);

травматическое событие (сексуальное насилие или серьезная авария);

темперамент, чувствительный к стрессу или подверженный негативным эмоциям;

изменения в работе определенных участков мозга;

курение или чрезмерное потребление кофеина;

история детского физического или сексуального насилия.

При этом панические атаки обычно начинаются внезапно, без предупреждающих признаков. Они могут нанести удар в любое время- за рулем автомобиля, в торговом центре, во время засыпания или деловой встречи.

"Если у вас были симптомы панической атаки, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. Панические атаки хотя и вызывают сильный дискомфорт, но не угрожают жизни. Однако с ними трудно справиться самостоятельно, кроме того, они могут усилиться без лечения", - пояснили в ЦОЗ.

Кроме того, симптомы панической атаки могут напоминать симптомы других серьезных проблем со здоровьем, например, сердечный приступ, поэтому важно обратиться к семейному врачу, чтобы исключить такие риски.

Осложнения панических атак:

развитие специфических фобий (например, страх управления автомобилем или выхода из дома);

частые обращения за медицинской помощью из-за плохого самочувствия;

избегание определенных социальных ситуаций;

проблемы на работе или в школе;

депрессия, тревожные расстройства и другие психические расстройства;

повышенный риск совершения самоубийства;

злоупотребление алкоголем или другими веществами.

Также отмечается, что люди, которые сталкиваются с паническими расстройствами могут переживать и агорафобию.

Это страх открытого пространства и толпы, ведь пребывание в таких местах или ситуациях может спровоцировать паническую атаку. Люди с агорафобией стараются не выходить за пределы дома наедине, не посещать супермаркеты, избегать путешествий определенными видами транспорта, могут бояться переходить мосты, ездить в лифте и тому подобное.

Помощь и профилактика:

поймите причины тревоги, паники и агорафобии;

определите ситуации, которых вы избегаете или боитесь;

оцените природу конкретных симптомов, их частоту и тяжесть, а также обстоятельства, при которых возникает паника;

выясните, есть ли сопутствующие факторы (депрессия, другие тревожные состояния, прием психоактивных веществ).

Рекомендовано:

практики для расслабления мышц;

релаксация с помощью дыхательных упражнений;

научиться распознавать собственные признаки стресса и определить вместе со специалистом эффективные техники для их ослабления.

Напомним, ранее Минздрав объяснил украинцам, как распознать панические атаки и что с ними делать.

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