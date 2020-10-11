В центре Минска около гостиницы "Планета" на проспекте Победителей рядом со стелой "Минск город-герой" раздался звук, похожий на взрыв.

Об этом сообщают очевидцы, передает портал Tut.by.

Как отмечается, инцидент произошел в 16:25 у стелы. После чего появились видео с облаком дыма. По данным СМИ, на победителей остался, предположительно, неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детонировали его. После этого возникло задымление.

Отметим, что силовые структуры пока не комментировали ситуацию.

Минск. Примерно в 16:25 у стелы наши читатели слышали сильный взрыв и начали присылать видео с облаком дыма.



Как сообщают наши коллеги, на Победителей остался, предположительно, неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детонировали его. pic.twitter.com/SKGBgU4hS5 — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Напомним, сегодня в Минске начались новые протесты, в ходе которых силовики стали проводить жесткие задержания. Так, у стелы "Минск город-герой" задержали полсотни человек.

После в центре белорусской столицы начались столкновения с протестующими, силовики начали применять светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек пострадали. Кроме того, по данным Белорусской ассоциации журналистов, во время сегодняшних протестов задержали уже более 20 журналистов.

Стоит отметить, что перед началом митинга по случаю двух месяцев с начала протестов в Беларуси, правоохранители начали стягивать колоны военной техники. Очевидцы заметили и солдат с огнестрельным оружием.