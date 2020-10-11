Киевская прокуратура пресекла попытку проноса наркотического вещества в режимное учреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"9 октября 2020 года во время осмотра на контрольно-пропускном пункте учреждения в 41-летнего младшего инспектора следственного изолятора обнаружено блок зарядного устройства, в середине которого находились 3 полиэтиленовых свертка с веществом белого цвета кристаллического происхождения", - говорится в сообщении.

Изъятые вещества направлены на экспертизу.

О выявленном правонарушении сообщено территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Киеве, и начато уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в украинских СИЗО заключенным разрешили пользоваться мультиварками.

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