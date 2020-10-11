Самая напряженная ситуация с заполнением больничных коек пациентами с коронавирусом наблюдается в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и Киеве.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга в воскресенье.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда (наполненности наших больниц) – в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас регистрируется большое количество новых случаев. Также Сумская область", - сообщил министр.

Кроме того, Степанов заявил, что больше всего новых больных выявили в Харьковской области - 593, в том числе в Харькове 411, в Киеве - 502, в Хмельницкой - 328, в Житомирской области - 302 и в Ровенской области - 234.

По словам главы ведомства, в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 или с подозрением сейчас находятся 19 404 пациентов.

Напомним, в субботу в Минздраве сообщили, что в четырех областях Украины больничные койки заполнены более, чем на 70%.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине число новых зараженных Covid-19 выросло на 4 768 человек.