Команда психологов из Сассекского и Портсмутского университетов в Великобритании выяснили как можно подружиться с котами.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Scientific Reports".

Так, проведя два эксперимента ученые выяснили, что подружиться с питомцем помогает медленное моргание и прищуривание глаз. Оказалось, что эти действия кошка воспринимает это так же, как человек - искреннюю улыбку, поэтому начинает считать его более дружелюбным и привлекательным.

В первом эксперименте участвовала 21 кошка в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Ученые предложили их хозяевам сесть в комнате собственного дома (это было необходимо, чтобы животные не испытывали стресс от незнакомой обстановки), в метре от питомцев. Затем под руководством психолога люди особым образом моргали или щурили глаза: предполагалось, что это позволит наладить контакт.

При этом все кошки жили со своими хозяевами не менее трех месяцев.

Во втором тесте взяли 24 кошки в возрасте от года до 17 лет. В ходе эксперимента с ними старался взаимодействовать уже незнакомый человек, один из исследователей. Вначале он протягивал к каждому животному руку, чтобы проверить, готово ли оно идти на контакт, а затем либо медленно моргал, сидя перед ним, как и в прошлом опыте, либо просто сидел напротив, смотря в сторону и не выражая эмоций. Потом участник эксперимента вновь протягивал руку питомцу и смотрел, как изменилось его отношение.

Тесты были записаны на видео, чтобы изучать их в будущем.

В итоге стало ясно, что кошки склонны реагировать на то, что человек щурится или медленно моргает, и повторять его действия. Также выяснилось, что описанные движения кажутся животным проявлением дружелюбия — и они спокойно подходят даже к незнакомцу, если видят его.

Специалисты предположили, почему это происходит. Возможно, кошки становятся приветливыми в ответ на действия, поскольку ждут награды или рады, что человек таким образом прерывает зрительный контакт, который у животных ассоциируется с опасностью. Согласно другой гипотезе, кошки воспринимают движения глаз так же, как люди — искреннюю улыбку.

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