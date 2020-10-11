Около 1 миллиарда человек на планете страдают психическими расстройствами, из них 8 млн человек - в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине на своей странице в Facebook.

В соответствии с этим, каждый восьмой человек в мире и каждый пятый гражданин Украины, если верить официальным данным в 41 миллион населения, имеют различные расстройства психики.

При этом, как отметили в организации, лишь немногие из этих людей имеют доступ к качественной психологической помощи.

"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены", - считают в ВОЗ.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что чем украинские дети старше, тем ниже их психическое благополучие.

Также мы писали, что Facebook заплатит 52 миллиона долларов модераторам, которые жаловались на психические расстройства из-за работы.