В Украине тепличные комбинаты значительно повышают цены на помидоры из-а уменьшения предложения на рынке.

Об этом пишет Agronews.

Основными причинами ценового роста стали ухудшение погодных условий, а также снижение средних температур в ночное время.

В результате темпы созревания томатов в теплицах заметно снизились, что и привело к существенному сокращению выборок и, как результат, к заметному снижению предложения томатов на украинском рынке

Так, сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать томат по 15-22 грн/кг ($ 0,53-0,78/кг), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основным фактором для ценового роста в данном сегменте, стало повышение спроса на тепличные томаты. При этом из-за пасмурной прохладной погоды предложение данной продукции на рынке существенно сократилось, что также способствовало подорожанию тепличного томата.

Отмечается, что в настоящее время томаты закрытого грунта в Украине уже стоят в среднем на 29% дороже, чем в начале октября 2019 года.

При этом представители комбинатов не исключают возможности дальнейшего подорожания в этом сегменте при сохранении сегодняшних темпов сбыта.

Ранее сообщалось, что под Николаевом фермер убил предпринимателя, которому не понравились купленные у него помидоры.

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