В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается
Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
Что запрещается в течение пожароопасного периода:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
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