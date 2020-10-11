Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в нескольких областях, фото: od.dsns.gov.ua

Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей. 

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении. 

Что запрещается в течение пожароопасного периода:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах прошел мощный ливень, после чего спасатели ожидают поднятия уровня воды в местных реках.

Еще мы рассказывали, как в московском аэропорту перевернулась пожарная машина.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.