По состоянию на воскресенье, 11 октября, критериям для ослабления карантина соответствует только один регион - Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составляет 24,8 и не превышает определенный ведомством базовый уровень заболеваемости.

Другие же области и город Киев сейчас не готовы к смягчению карантинных ограничений.

Напомним, регионом со значительным распространением коронавируса считается тот, в котором есть хотя один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 000 населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Как сообщалось, в Украине могут ужесточить карантин уже на следующей неделе. Причиной называют ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом.

Сегодня стало известно, что у президента Зеленского утвердили ужесточение карантина.