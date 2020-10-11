Под критерии по смягчению карантина попала только Кировоградская область. Фото: Страна

По состоянию на воскресенье, 11 октября, критериям для ослабления карантина соответствует только один регион - Кировоградская область. 

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.  

Так, по данным Минздрава, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составляет 24,8 и не превышает определенный ведомством базовый уровень заболеваемости. 

Другие же области и город Киев сейчас не готовы к смягчению карантинных ограничений. 

Напомним, регионом со значительным распространением коронавируса считается тот, в котором есть хотя один из следующих признаков: 

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
  • показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 000 населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Статистика Минздрава по регионам

Как сообщалось, в Украине могут ужесточить карантин уже на следующей неделе. Причиной называют ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом.

Сегодня стало известно, что у президента Зеленского утвердили ужесточение карантина.

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