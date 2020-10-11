В МОЗ назвали единственную область Украины, которая готова к смягчению карантина
По состоянию на воскресенье, 11 октября, критериям для ослабления карантина соответствует только один регион - Кировоградская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения составляет 24,8 и не превышает определенный ведомством базовый уровень заболеваемости.
Другие же области и город Киев сейчас не готовы к смягчению карантинных ограничений.
Напомним, регионом со значительным распространением коронавируса считается тот, в котором есть хотя один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 000 населения превышает базовый уровень заболеваемости.
Как сообщалось, в Украине могут ужесточить карантин уже на следующей неделе. Причиной называют ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом.
Сегодня стало известно, что у президента Зеленского утвердили ужесточение карантина.