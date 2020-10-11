Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 12 октября. Карта прогноза
В понедельник, 12 октября, в Украине будет преимущественно солнечная погода, хотя на западной части пройдут локальные дожди.
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
На западной части будут дожди, однако солнце порадует в Ровенской и Черновицкой областях. Столбик термометра прогреется до +15+19. Ночью их сменят +9+12.
На севере будет солнечно, местами облачность и +17+21. Ночью похолодает до +10+13.
В центральной части Украины будет +17+22 и солнце. Ночью столбик термометра покажет +9+12.
На юге сегодня будет преимущественно солнечно и до +20+24. А вот ночью похолодает до +11+15.
Похожей ситуация будет и на востоке: +20+22 и солнце. Ночью похолодает до +10+14.
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