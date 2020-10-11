В понедельник, 12 октября, в Украине будет преимущественно солнечная погода, хотя на западной части пройдут локальные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западной части будут дожди, однако солнце порадует в Ровенской и Черновицкой областях. Столбик термометра прогреется до +15+19. Ночью их сменят +9+12.

На севере будет солнечно, местами облачность и +17+21. Ночью похолодает до +10+13.

В центральной части Украины будет +17+22 и солнце. Ночью столбик термометра покажет +9+12.

На юге сегодня будет преимущественно солнечно и до +20+24. А вот ночью похолодает до +11+15.

Похожей ситуация будет и на востоке: +20+22 и солнце. Ночью похолодает до +10+14.

Ранее мы писали, что Ивано-Франковск накрыла мощная буря. Ветер срывал крыши и валил деревья, полгорода без света.

Также сообщали, что в Киеве после ливня затопило станцию метро.