Путин рассказал, какие подарки ему дарят на день рождения друзья, дети и внуки. Видео
В воскресенье, 11 октября, российский президент Владимир Путин рассказал о подарках, которые он получает на день рождения от близких и родственников.
Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Близкие, мои друзья, дети, внуки. Я знаю, что если они не со мной встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. Внуки дарят поделки, рисунки, просто поздравления", - сказал он.
Также Путин добавил, что всегда ждет поздравлений от друзей, детей и внуков.
Путин рассказал о подарках на День рождения. Видео: YouTube/Россия 24
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится глава России Владимир Путин, при этом отметив, что никто до него не проводил столь жесткую политику в отношении РФ.
Также "Страна" рассказывала, что Владимир Путин дал интервью журналисту Андрею Ванденко в рамках проекта ТАСС и коротко рассказал, какие хорошие у него внуки. Однако называть их количество отказался, ссылаясь на приватность и безопасность.