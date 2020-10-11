В воскресенье, 11 октября, российский президент Владимир Путин рассказал о подарках, которые он получает на день рождения от близких и родственников.

Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Близкие, мои друзья, дети, внуки. Я знаю, что если они не со мной встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. Внуки дарят поделки, рисунки, просто поздравления", - сказал он.

Также Путин добавил, что всегда ждет поздравлений от друзей, детей и внуков.

Путин рассказал о подарках на День рождения. Видео: YouTube/Россия 24

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится глава России Владимир Путин, при этом отметив, что никто до него не проводил столь жесткую политику в отношении РФ.

Также "Страна" рассказывала, что Владимир Путин дал интервью журналисту Андрею Ванденко в рамках проекта ТАСС и коротко рассказал, какие хорошие у него внуки. Однако называть их количество отказался, ссылаясь на приватность и безопасность.