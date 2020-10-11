Глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий подтвердил наш вчерашний инсайд по новым мерам по борьбе с коронавирусом.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

По словам Радуцкого на совещании у президента утверждены следующие меры:

- ВУЗы переводятся на дистанционное обучение,

- школы отправляются на каникулы досрочно. Точную дату определят местные власти, по оптимально до 15 октября,

- в красной и оранжевой зонах запрещается работа всех заведений (рестораны, клубы и т.д.) после 22.00,

- в красной и оранжевых зонах запрещаются все массовые мероприятия,

- в Киеве, Одессе, Мариуполе будут развёрнуты крупных госпитали. Их планируют размещать в существующих больших помещениях. В Киеве это, вероятно, будет Дворец Спорта

- интерны и студенты-медики старших курсов будут привлечены к работе в инфекционных отделениях,

- Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки. На что выделено 260 млн грн.

- поручил решить проблему с обеспечением кислородом 80% койкомест до конца месяца.

- в Верховной Раде вынесут на голосование законопроект, предусматривающий штраф 3400-5100 грн для предприятий и организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без защитных масок.

Мы сообщали, что в "красную" зону с понедельника будут отнесены:

город Канев Черкасской области;

город Сумы Сумской области.

В "оранжевую" попадут:

город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищенский и Терейской районы Волынской области;

город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинского, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, станочного-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

город Николаев и Николаевский район Николаевской области;

города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Полтава и Миргород Полтавской области;

города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области; города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевской, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичисский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манковский, Монастирищенский, Смоленской, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский Черниговской области;

город Киев.

До этого "Страна" рассказывала, что в Украине могут ужесточить карантин уже на следующей неделе. Причиной называют ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 4 768 новых случаев заражения коронавирусом.