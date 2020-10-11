В центре Минска начались столкновения с протестующими, силовики начали применять светошумовые гранаты.

Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает "Интерфакс".

Как сообщают очевидцы, в результате столкновений несколько человек пострадали. По их словам около стелы "Минск город-герой"митингующие вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции, при этом часть протестующих были задержаны с применением спецсредств.

Сообщается, несколько человек, одетых в гражданскую форму получили ранения. Некоторым из них сотрудники правоохранительных органов и медики оказывают первую помощь.

Кроме того, по данным Белорусской ассоциации журналистов, во время сегодняшних протестов задержали уже более 20 журналистов,

"На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно - четыре, в Витебске - двое", - информирует БАЖ в своем Телеграм-канале.

Согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.

Ранее представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила изданию задержание группы журналистов в Минске, уточнив, что они доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов.

По данным портала tut.by, после проверки документов часть журналистов пока так и не выпустили.

"Разрешили выйти на улицу покурить, тут мы и стоим, дышим воздухом. На вопрос, сколько нас продержат, сотрудник РУВД сказал: "Ждем". Приказа или чего-то другого - не пояснил", - рассказали порталу коллеги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске силовики задержали восемь журналистов, которые освещают сегодняшний оппозиционный марш в белорусской столице.

Также мы писали, что в ходе новых протестов в Минске, силовики начали проводить жесткие задержания. Только у стелы "Минск город-герой" задержали полсотни человек.