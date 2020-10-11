В субботу вечером, 10 октября, на трассе "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" произошла авария - машина слетела с дороги в пропасть. Погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"В 21:05 произошло ДТП в Яремче: водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в пропасть. В транспортном средстве, помимо водителя, были еще четверо пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии погиб 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области. В больницу были доставлены 27-летний водитель, а также пассажиры 25 и 24 лет.

Сейчас полиция взяла у водителя кровь на анализ. По данному факту открыто уголовное производство.

На Прикарпатье произошла авария, погибли люди. Фото: if.npu.gov.ua

Напомним, на Прикарпатье автомобиль Mazda 6 врезался в бетонное основание моста, пассажир автомобиля из-за полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.