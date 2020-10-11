В воскресенье, 11 октября, в ходе новых протестов в Минске, силовики начали проводить жесткие задержания. Только у стелы "Минск город-герой" задержали полсотни человек.

Кадры разгона опубликовал Telegram-канал "Подъем".

"В Минске жёсткие задержания протестующих. Силовики с дубинками разогнали группу демонстрантов у стелы "Минск город-герой", задержано порядка 50 человек. В других районах участники акции пытаются отойти сразу же после появления силовиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители применяли против демонстрантов свето-шумовые гранаты и перцовый газ. В то же время представитель МВД эту информацию отрицает, несмотря на наличие пострадавших.

Напомним, в ходе сегодняшних протестов в Минске силовики задержали уже восьмерых журналистов.

Также "Страна" писала, что в центр Минска, где сегодня проходит оппозиционный митинг по случаю двух месяцев с начала протестов в Беларуси, правоохранители стянули колоны военной техники. Очевидцы заметили и солдат с огнестрельным оружием.