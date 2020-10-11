Президент США Дональд Трамп жестко высказался в адрес лидера баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса за неоднократную критику и поддержку "демократов".

Об этом сообщает Deadline.

"Леброн - спикер Демократической партии, очень грязный спикер. Вряд ли вы с большим удовольствием смотрите баскетбольный матч, а затем наблюдаете за тем, кто вас так ненавидит", - сказал он.

Уточним, что сейчас Джеймс играет в финале НБА с "Майами". Шестой матч состоится завтра, в 02:30 по киевскому времени.

При этом саму НБА Трампа обвинил в том, что структура стала чрезмерно политизирована, а ее матчи не интересно смотреть.

Напомним, очередная история с убийством полицией чернокожего в США, привела не только к массовым протестам афроамериканцев в городе Кенош, но и к бойкоту темнокожими спортсменами матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).