В воскресенье, 11 октября, Центральная комиссия по выборам и референдумам объявила, что выборы президента Таджикистана состоялись.

Об этом сообщил председатель ЦКВР Бахтиер Худоерзода, передает "Интерфакс".

По его словам, к 15:00 в стране проголосовали 3 495 215 избирателей, или 70,71% от общего числа зарегистрированных человек.

"Тот факт, что 70,71% избирателей уже проголосовало, свидетельствует об очень высокой политической и правовой культуре граждан Таджикистана, они участвуют в таких политических кампаниях с высоким чувством гражданской ответственности", - сказал он.

Уточняется, что ЦКВР зарегистрировала кандидатами в президенты представителей из пяти действующих партий.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят очередные президентские выборы. На данный момент главой государства является Эмомали Рахмон, который руководит страной уже 28 лет. Он идет уже на свой пятый срок, оппозиция Таджикистана призывает к бойкоту выборов.