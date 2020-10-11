На протестах в Минске силовики задержали восемь журналистов
В Минске силовики задержали восемь журналистов, которые освещают сегодняшний оппозиционный марш в белорусской столице
Об этом в воскресенье, 11 октября, информирует ТАСС.
Так, в информагентстве заявили о том, что четыре их корреспондента были задержаны правоохранителями, об этом они сообщили, связавшись с редакцией по телефону.
"По словам корреспондентов, сотрудники ОМОН поместили их в автобус на проспекте Победителей и отвезли ко Дворцу спорта, где пересадили в другой автомобиль. Впоследствии журналистам сообщили, что их везут в Октябрьское РУВД", - говорится в сообщении.
Через некоторое время троих журналистов информагентства отпустили после проверки документов. В ТАСС отметили, что все корреспонденты имеют новый тип аккредитации для работы на территории Беларуси.
"По словам корреспондентов, их привезли в РУВД, переписали личные данные и место проживания, сфотографировали аккредитационную карточку и отпустили со словами, что они могут продолжать работать", - говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня в Минске были задержаны три журналиста информационного агентства БелаПАН и фотокорреспондент белорусской газеты "Новы час".
Напомним, в центр Минска, где сегодня проходит оппозиционный митинг по случаю двух месяцев с начала протестов в Беларуси, правоохранители стянули колоны военной техники. Очевидцы заметили и солдат с огнестрельным оружием.
Ранее мы писали, что недавно власти Беларуси обязали иностранные СМИ заново получать аккредитацию по новой процедуре.