Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов снова сесть с Арменией за стол переговоров в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, но обвинил Ереван в "имитации переговорного процесса".

Об этом Алиев заявил в интервью российскому телеканалу РБК, опубликованном в воскресенье, 11 октября.

Глава государства отметил, что азербайджанская сторона всегда выполняла взятые на себя обязательства.

"Мы привержены своим заявлениям. Азербайджан - это та страна, которая всегда выполняла взятые на себя обязательства. Я всегда говорил, что наша подпись имеет такое же значение, как наше слово", - сказал Алиев.

По его словам, за столом переговоров Армении необходимо продемонстрировать конструктивный подход к решению конфликта.

"Мы должны за столом переговоров увидеть конструктивный подход с армянской стороны, чтобы они прекратили попытки имитации переговорного процесса, чтобы они воздерживались от провокационных действий, заявлений и были привержены цели нахождения пути урегулирования", - отметил Алиев.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

Ночью 10 октября в Москве завершились 11-часовые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации. Стороны вооруженного конфликта подписали соглашение о прекращении огня. Однако уже утром того же дня Азербайджан и Армения обвинили друг друга в новых обстрелах и нарушении перемирия.

В то же время Алиев заявил о завершении военного, и начале политического этапа урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.