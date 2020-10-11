В субботу, 10 октября, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский, Николай Тищенко, Юлия Гришина, Владлен Неклюдов, Вячеслав Медяник и Владимир Воронов в рамках тура "Президентская булава" привезли в Николаевскую область булаву Зеленского из сериала "Слуга народа".

Об этом пишут "НикВести".

"Две недели назад в славном городе Одесса нам передали булаву. С тех пор булава президента посетила все районы Николаевской области. На нее пришли посмотреть больше тысячи человек и теперь мы торжественно передаем эту булаву Киеву", - сказал Негулевский.

В то же время Николай Тищенко рассказал, что булава является символом победы украинского народа.

"Мы, украинцы, потомки казацкой славы. Булава для нас - символ победы, украинского мужества и мы гордимся тем, что нас удостоили такой чести. Киев - жди нас", - рассказал он.

В Николаевскую область привезли сценическую булаву Зеленского. Фото: nikvesti

"Страна" также рассказывала о первых 100 днях президентства Владимира Зеленского, который во втором туре выборов со значительным преимуществом обошел Петра Порошенко.

Также мы писали, что в ЦИК постановили, что на Донбассе пройдут выборы в районные советы.