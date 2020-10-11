Во французской коммуне Шампиньи-сюр-Марн, что в пригороде Парижа, группировка из около 40 человек напала на полицейский участок. Злоумышленники были вооружены арматурой и пиротехникой, при помощи которых пытались проникнуть в здание. Никто из правоохранителей не пострадал, нападавших задержать не удалось.

Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает издание Le Huffington Post.

По словам мэра коммуны Лорана Жана, во время инцидента двое стоящих на улице полицейских успели забежать в участок. На протяжении 10 минут нападавшие обстреливали здание из фейерверков, в результате чего были разбиты окна и стекло входной двери. Также сгорели несколько машин, припаркованных неподалеку.

Чиновник отметил, что инцидент может быть как-то связан с недавним наездом полицейского автомобиля на водителя скутера. Тем не менее, на этот участок нападают уже не впервые. Одно из похожих нападений случилось в конце апреля этого года.

Правоохранители расследуют нападение, но пока на след подозреваемых не удалось выйти. Полицейский участок расположен в жилом районе, известном незаконным оборотом наркотиков.

Видео: YouTube/ LeHuffPost

Напомним, недавно в Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, где в 2015 году двое братьев-джихадистов застрелили 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

Ранее мы рассказывали о сильном взрыве в Париже, который был слышен на всей территории французской столицы.