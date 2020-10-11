По состоянию на воскресенье, 11 октября, Киев вошел в пятерку городов мира с наиболее загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Так, по состоянию на 11:00 Киев занимает четвертое место в мировом рейтинге городов по загрязнению воздуха. Индекс достиг отметки в 130.

На первом месте находится Дели с индексом в 167. На втором месте Тегеран (158), а на третьем Дакка (152).

Напомним, качество воздуха в Киеве, который в этом году признавали самым загрязненным в мире, может привести к развитию заболеваний дыхательных путей и аллергий и даже онкологических болезней у жителей столицы.

Также "Страна" писала, что недавно из-за пожара на свалке смогом затянуло половину Киева.