Киев вошел в пятерку городов мира с самым грязным воздухом
По состоянию на воскресенье, 11 октября, Киев вошел в пятерку городов мира с наиболее загрязненным воздухом.
Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.
Так, по состоянию на 11:00 Киев занимает четвертое место в мировом рейтинге городов по загрязнению воздуха. Индекс достиг отметки в 130.
На первом месте находится Дели с индексом в 167. На втором месте Тегеран (158), а на третьем Дакка (152).
Напомним, качество воздуха в Киеве, который в этом году признавали самым загрязненным в мире, может привести к развитию заболеваний дыхательных путей и аллергий и даже онкологических болезней у жителей столицы.
Также "Страна" писала, что недавно из-за пожара на свалке смогом затянуло половину Киева.
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