Представитель Центральной избирательной комиссии Юрий Мирошниченко заявил, что выборы в районные советы состояться по всей территории Украины, включая Донбасс (подконтрольную территорию - Ред.), где отменили выборы в другие местные органы самоуправления.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районные советы. И другим способом мы не могли действовать. Поэтому люди выберут, в том числе, районные советы", - сказал он.

Мирошниченко уточнил, что вокруг выборов в райсоветы на Донбассе "была большая дискуссия".

"Те 18 территориальных общин, которые в Донецкой и Луганской областях не смогут себе избрать местные советы и своих мэров в территориальных общинах (вы знаете, что, по информации, предоставленной военно-гражданскими администрациями, в восьми территориальных общинах в Луганской области и в 10 - в Донецкой области не состоятся выборы в органы территориальных общин по причинам безопасности), но районные советы будут сформированы на всей контролируемой Украиной территории, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - рассказал он.

Напомним, в пятницу, 14 августа, украинская Центральная избирательная комиссия приняла постановление о проведении 25 октября выборов в новосозданные райсоветы, образованные после админреформы. Таким образом, первые выборы в укрупненные райсоветы состоятся одновременно с выборами в другие местные советы.