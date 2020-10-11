Азербайджан показал фото последствий обстрела. Фото: РИА Новости

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, при ракетном обстреле азербайджанского города Гянджи погибли девять человек. Ранее в Минобороны говорили о семи жертвах нападения.

Об этом в воскресенье, 11 октября, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

"11 октября примерно в 02:00 (01:00 по Киеву) армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины", - заявили в генпрокуратуре Азербайджана.

Журналисты также поделились фотографиями и видео с места обстрела.

Число погибших при обстреле азербайджанского города Гянджи выросло до 9. Фото: РИА Новости

Число погибших при обстреле азербайджанского города Гянджи выросло до 9. Фото: РИА Новости

Число погибших при обстреле азербайджанского города Гянджи выросло до 9. Фото: РИА Новости

Видео: YouTube/ CBC TV Azerbaijan

Число погибших при обстреле азербайджанского города Гянджи выросло до девяти. Фото и видео разрушений. Скриншот: РИА Новости в Телеграм

Напомним, ранее Баку обвинило Армению и армию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обстреле Гянджи. Ереван и Карабах отвергают все обвинения и называют сообщения противника дезинформацией.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

Ночью 10 октября в Москве завершились 11-часовые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации. Стороны вооруженного конфликта подписали соглашение о прекращении огня

Однако уже утром того же дня Азербайджан и Армения обвинили друг друга в новых обстрелах и нарушении перемирия.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.