По данным Генпрокуратуры Азербайджана, при ракетном обстреле азербайджанского города Гянджи погибли девять человек. Ранее в Минобороны говорили о семи жертвах нападения.

Об этом в воскресенье, 11 октября, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

"11 октября примерно в 02:00 (01:00 по Киеву) армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины", - заявили в генпрокуратуре Азербайджана.

Журналисты также поделились фотографиями и видео с места обстрела.

Видео: YouTube/ CBC TV Azerbaijan

Напомним, ранее Баку обвинило Армению и армию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обстреле Гянджи. Ереван и Карабах отвергают все обвинения и называют сообщения противника дезинформацией.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

Ночью 10 октября в Москве завершились 11-часовые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации. Стороны вооруженного конфликта подписали соглашение о прекращении огня.

Однако уже утром того же дня Азербайджан и Армения обвинили друг друга в новых обстрелах и нарушении перемирия.