В ночь на воскресенье, 11 октября, в Санкт-Петербурге мотоциклист упал с разведенного Сампсониевского моста в реку Большуая Невка и разбился насмерть.

Об этом сообщает местное управление ГИБДД, как передает Телеграм-канал "Лента дна".

Так, инцидент произошел около двух часов ночи. Мост развели для прохода судна на реке, однако мотоциклист на Kawasaki проигнорировал поднятый защитный барьер и запрещающий сигнал светофора.

Мотоциклист выехал на мост, а затем рухнул в проем перед поднятым пролетом. Мужчина скончался до приезда кареты "скорой". На данный момент силовики проводят причину проверки аварии.

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