В США в преддверии выборов президента и на волне прокатившихся антирасистских протестов накаляется обстановка.

Сторонники и противники Трампа все чаще вступают в столкновения. Уже есть убитые.

Все это воспринимается как дурное предзнаменование того, что может начаться после завершения выборов, если проигравший кандидат не признает своего поражения.

Подробности - в материале "Страны".

Что произошло в Денвере

В Денвере в штате Колорадо, во время протестов двух противоборствующих сторон произошла стычка, во время которой застрелили фана Трампа.

Стрельба произошла во дворе возле Музея искусств, где митинговали две группы - одну демонстрацию организовала антирасисты из BLM (Black lives matter) и радикалы из группы "Антифа" (власти используют понятие "антифа" для обозначения всех активных леваков), а другую - американцы, поддерживающие Трампа.

По версии полиции, участник митинга за Трампа, защищаясь от активиста BLM, воспользовался перцовым баллончиком. Стоявший рядом охранник репортёра местного либерального телеканала 9News вступил в конфликт и попытался отобрать баллончик. Получив пощёчину, он вытащил оружие и застрелил трамписта.

И жертва, и убийца были белыми людьми.

На появившейся в Twitter видеозаписи видно, как мужчина в футболке Black Guns Matter ("Черные пистолеты имеют значение") яростно спорит с несколькими мужчинами. Один из мужчин уходит из поля зрения камеры, и через несколько секунд в него стреляют.

Копы задержали охранника (в полиции уверяют, что он не связан с антифа) и нанявшего его телепродюсера. По одной из версий, стычка могла быть подстроена, чтобы записать репортаж об "агрессивных трампистах". На телеканале это отрицают и говорят, что наняли охранника для защиты журналистов.

Это уже не первый случай убийства фанатов Трампа во время уличных демонстраций. 29 августа в Портленде активист "антифа" застрелил митингующего за Трампа Аарона Даниэльсона, после чего попытался скрыться, уехав в соседний штат. Его поймали.

В Портленде правые отбивались баллончиками с краской и перцовым спреем. На вопрос, хорошо ли это, президент США позднее ответил: "Краска - не пули".

Часть американских СМИ подают нынешний инцидент как фатальное происшествие во время стычки участников крайне левого и крайне правого митингов, другие не исключают, что стычки будут лишь становиться жестче.

"За последние несколько месяцев противоборствующие группы столкнулись по всей стране на фоне расовых волнений и приближающихся выборов", - пишет New York Times.

Другие делают вывод, что инцидент в Денвере еще больше дискредитирует антифа и Black lives matter, против которых уже настроена часть общества из-за погромов.

После выборов грозит хаос

Эксперты не исключают, что участившиеся стычки между трампистами и антитрампистами могут положить начало серьезному гражданскому конфликту, который после выборов способен усилиться и привести к общему хаосу (особенно при сценарии, если проигравший не признает результатов выборов).

"Америка расколота как никогда на трампистов и антитрампистов, причем примерно 50 на 50. И это не только конфликт леваков и правых, противостояние гораздо глубже. Все чаще митинги заканчивается мордобоем между двумя лагерями. Выборы пройдут в очень напряженной атмосфере - коронавирус, стычки антифа и трампистов. Если Байден проиграет, может начаться волна протестов его сторонников, не исключен масштабный бунт, ведь обстановка в стране и так накалена погромами активистов Black lives matters, среди которых много фанатов демократов. Учитывая, что во время эпидемии возросли продажи стрелкового оружия, и на руках у американцев миллионы автоматов и ружей, ситуация может взорваться, породить хаос и парализовать органы власти. Если проиграет Трамп, то его сторонники тоже могут запротестовать, а левые выйдут защищать результат Байдена. Развязка зависит от того, как поведут себя Байден и Трамп", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Простые американцы рассказывают, что и в повседневной жизни участились конфликты между теми, кто за и против Трампа.

"Кажется, спокойной жизни настал конец. Я, например, за Трампа, потому что хочу стабильности и порядка, а часть моих знакомых не только против, а стали "леваками". Продавец из соседнего магазина, который против Трампа, даже отказался меня обслуживать на этой почве, мой коллега перестал со мной общаться. И такое сплошь и рядом. А теперь уже американцы убивают других американцев за взгляды, и это в якобы демократическом обществе. Не припомню такого размежевания ни на одних выборах. Уже звучат апокалиптические сценарии, что Штаты могут распасться, что начнется гражданская война. Думаю, это преувеличение, но градус ненависти в обществе действительно зашкаливает. Выборы обещают быть очень стрессовыми", - поделилась со "Страной" бывшая украинка Марьяна Колесник, которая уже больше 20 лет живет в США и работает в одной из инвестиционных фирм Нью-Йорка.