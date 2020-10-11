В воскресенье, 11 октября, стало известно о задержании в Запорожье 23-летнего мужчины, который насиловал трехлетнюю девочку, которая приходилась ему крестницей. В суде он это оправдывал тем, что это было "журналистское расследование".

Об этом говорится в решении Орджоникидзевского районного суда Запорожья.

Так, суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы. Свою вину подозреваемый признал, однако свои действия объяснил намерениями провести журналистское расследование, чтобы разоблачить педофилов. Сам задержанный закончил факультет журналистики в вузе и работал оператором на местном телеканале.

Задержали преступника еще в июне прошлого года. При обыске в его доме обнаружили компьютерную технику, а также сотни фото и видео материалов откровенного характера с участием детей. Их он публиковал в одном из Telegram-каналов.

Напомним, Львов потрясла история об изнасилованиях девочек 11-14 лет в детском лагере, которые на протяжении 15 лет совершал его организатор и руководитель.

Также "Страна" рассказывала, что в Черкассах пьяный 60-летний мужчина пригласил 14-летнюю девочку-подростка в кафе, а там начал приставать к ней и "распускать руки". Его задержала полиция, сейчас правоохранители расследуют происшествие.