За прошедшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины было выявлено 63 новых случая коронавирусной болезни. По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, Covid-19 болеют 915 военных.

Об этом информирует пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 11 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 915 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2806 человек, летальных случаев - 11", - говорится в сообщении.

Из 63 военных, у которых болезнь подтвердилась за минувшие сутки, 14 человек госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. На самоизоляции дома находятся 49 военнослужащих. У них наблюдается легкое течение заболевания.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - обратились к военным в пресс-службе Командования Медицинских сил.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 4 768 новых случаев коронавирусной болезни. Это почти на тысячу меньше, чем антирекордный показатель, зафиксированный в стране в пятницу, 9 октября.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе власти готовятся ужесточить карантин в Украине на фоне резкого ухудшения показателей по эпидемии коронавируса. Уже утверждены несколько мер.