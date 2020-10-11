Российский робот-космонавт Федор, который год назад вернулся с Международной космической станции на Землю, лишился своего аккаунта в социальной сети Twitter после того, как от его имени были опубликованы критические посты в адрес российских космонавтов.

Об этом в воскресенье, 11 октября, информирует РИА Новости.

Так, при попытки зайти на страницу робота в Twitter появляется сообщение "Такой учетной записи нет". Пока неизвестно был ли аккаунт заморожен или удален полностью.

Примечательно, что в последних постах на странице Федора был раскритикован бывший экипаж МКС в составе депутатов Госдумы Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой. Робот сделал отсылку к их видео 2014 года, на котором они поздравляли землян с Днем тигра. Федор заявил, что Сураев и Самокутяев, у которых были красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. Стоит отметить, что красными и опухшими лица людей становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.

"Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты", - говорилось в сообщении.

В другом посте говорится, что "роботы в отличие от Сураева и Самокутяева не подвержены слабостям и не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху и полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе".

Примечательно, что твиты появились в аккаунте робота Федора через несколько дней после того, как Сураев в своем Twitter попросил у первого космонавта планеты Юрия Гагарина прощения за то, что Россия отстает от США в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.



Twitter-аккаунт под именем робота Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. "Роскосмос" анонсировал эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота публиковались подробности подготовки к полету. Однако позже риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.

Во время полета Федора на МКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и не исключил, что тот пользуется соцсетью самостоятельно. Позже он говорил о том, что посты робота нельзя считать официальной позицией госкорпорации.



В последнее время на странице Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.

Ранее мы писали о том, как на российском сегменте Международной космической станции сломался туалет. Теперь космонавтам придется пользоваться американским.

Также "Страна" сообщала о том, как на МКС нашли место утечки воздуха, которая была зафиксирована год назад и усилилась в августе. Зона утечки находится в российском модуле "Звезда".