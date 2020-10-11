По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Киеве подтвердились 502 новых случая заражения коронавирусом. Среди них 24 ребенка и 17 медиков.

Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко у себя на странице в Telegram.

"Заболевание коронавирусом за прошедшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице в общей сложности уже 27 497 подтвержденных случаев заболеваний Сovid-19", - говорится в сообщении.

За сутки заболели:

290 женщин (от 19 до 85 лет);





188 мужчин (от 18 до 87 лет);





10 девочек (от одного месяца до 17 лет);





14 мальчиков (от 1 года до 17 лет).

Выздоровели за сутки 75 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 126, в Оболонском - 86, и в Днепровском - 65 случаев", - уточнил мэр.

Напомним, сегодня уже второй день подряд, когда в Украине не фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса за сутки. Прошлый антирекорд был поставлен в пятницу, 9 октября - 5 804 подтвердившихся случаев Covid-19.

Позже в Минздраве решили показать украинцам карту распространения коронавируса по регионам Украины.