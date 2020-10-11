В центр Минска, где сегодня пройдет оппозиционный митинг по случаю двух месяцев с начала протестов в Беларуси, правоохранители стягивают колоны военной техники. Очевидцы заметили и солдат с огнестрельным оружием.

Об этом в воскресенье, 11 октября, информирует РИА Новости в Телеграм-канале.

Сообщается, что колонна армейских грузовиков уже прибыла на Интернациональную улицу, которая расположена с задней стороны столичного Дворца Республики. Из машин выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова.

По данным журналистов, по проспекту Независимости проехала другая колонна техники, в которой замечены, в частности, водометы.

Оппозиционная акция в Минске под названием "Марш гордости" стартует в 14:00.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, в день выборов президента. ЦИК объявила предварительные результаты, в соответствии с которыми победу одержал Лукашенко. Однако на улицы вышли тысячи людей, которые не поверили этому и требовали проведения честных выборов. С тех пор по всей стране проходят митинги и акции протеста, впрочем, если в начале августа они проходили с избиениями и задержаниями протестантов, то со временем ситуация смягчилась.

Несмотря на протесты в Беларуси, 23 сентября в минском Дворце Независимости прошла тайная инаугурация президента Александра Лукашенко.

В свою очередь ряд стран, в числе которых и Украина, отказались признавать результаты выборов и заявили, что Лукашенко не является легитимным главой республики.

Ранее мы писали о том, что вчера, во время посещения СИЗО КГБ, действующий Лукашенко побеседовал с оппозиционерами, которые там находятся после задержаний.