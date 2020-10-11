Азербайджан обвинил Армению в ночном обстреле своего города Гянджи, в результате которого погибли 7 человек. В свою очередь Минобороны Армении и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики отвергает свою причастность к атакам.

Сообщение об обстреле Гянджи обнародовало министерство иностранных дел Азербайджана в воскресенье, 11 октября.

Так, представители ведомства утверждают, что Армения совершила ракетный обстрел, в ходе которого был практически разрушен многоквартирный жилой дом в центральной части города Гянджи, одного из самых крупных в Азербайджане.

В МИД заявили о 7 погибших и 33 раненных в ходе нападения, среди них есть и дети. Азербайджанские дипломаты добавили, что в результате обстрела были разрушены и объекты гражданской инфраструктуры.

Тем временем пресс-секретарь министра обороны Армении Шушана Степанян утверждает, что заявление Баку является ложным. Аналогичную позицию высказали и в пресс-службе армии Нагорного Карабаха.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

Ночью 10 октября в Москве завершились 11-часовые переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации. Стороны вооруженного конфликта подписали соглашение о прекращении огня.

Однако уже утром того же дня Азербайджан и Армения обвинили друг друга в новых обстрелах и нарушении перемирия.