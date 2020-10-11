Сегодня прошли первые сутки перемирия в Нагорном Карабахе. И, хотя стороны декларируют, что его придерживаются, уже появились первые данные о взаимных обстрелах.

"Страна" разбиралась, началась ли остановка огня в Карабахе и будут ли дальше двигаться по пути мирного урегулирования.

О чем договорились вчера в Москве

Предыстория следующая: главы МИД Азербайджана и Армении подписали вчера в Москве соглашение о прекращении огня.

Сроки его не установлены - заявлялось, что враждующие стороны должны теперь обменяться телами погибших и пленными. После чего приступить к переговорам о полной остановке войны.

То есть перемирие подразумевалось как бессрочное, хотя прямо это в документе и не указывалось.

Азербайджан и Армения после подписания договоренностей заявили, что намерены их придерживаться и готовы договариваться дальше. Президент Ильхам Алиев даже провозгласил, что военная часть конфликта окончена.

"Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит", - заявил он в интервью российским СМИ.

Его коллега, премьер Армении Никола Пашинян пока не комментировал соглашения. В мире же звучали в основном позитивные оценки первого перемирия в Карабахе. Только Турция заявила, что все это не решает вопрос по сути - для Анкары это вывод армянских войск из непризнанной республики.

Но было видно, что турки в своей позиции одиноки. Даже Баку заявил, что военная часть конфликта окончена. Хотя это утверждение, при первом же приближении, выглядит спорным.

Обстрелы после перемирия

После того, как в 11 часов по Киеву вступило в силу прекращение огня, стороны заговорили о нарушениях.

Ереван заявил, что азербайджанские военные начали атаку в местности Караханбейли. В Баку же утверждали, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Однако объективных подтверждений этим обвинениям не было.

Сегодня стало известно, что обстрелы действительно идут. Азербайджанские СМИ опубликовали фото и видео из города Гянджа - второго по населению после Баку.

Там снаряд этой ночью попал в жилой дом. Генпрокуратура республики сообщает, что погибли семь и пострадали 28 человек.

Это уже второй обстрел Гянджи за последнее время.

Есть также фото пострадавших окровавленных детей, которые мы не публикуем по этическим соображениям.

Армения и Карабах удар по Гяндже отрицают и называют его дезинформацией Баку. При этом армянская сторона заявляет про обстрелы Степанакерта, Шуши и Мартуни.

Так, в столице НКР этой ночью сгорели постройки дома после артиллерийского удара, заявляют власти Карабаха и публикуют видео.

А российские военные корреспонденты в Карабахе пишут о стычках вокруг города Гадрут, где, судя по имеющейся информации, блокировали группу азербайджанского спецназа. Есть убитые азербайджанские военные (их фото публикуются в армянских группах Твиттера).

"В первую ночь "перемирия" сотни гранат разорвались в столице Арцаха. ВС Азербайджана снова применили по Степанакерту касетные боеприпасы. Из десятка реактивных снарядов РСЗО "Смерч" на город высыпались сотни гранат. Всю ночь просыпались от разрывов", - пишет руководитель телеграм-канала WarGonzо Семен Пегов, который сейчас находится в Карабахе.

Именно по причине обстрелов и боестолкновений стороны еще даже не приступили к тому, что подписали в Москве - обмену телами и пленными. При этом нужно понимать, что обстрелы усилились к вечеру и ночи. А днем накануне их практически не было.

К утру ситуация стала спокойнее, сообщил сегодня глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

"Утром ситуация относительно спокойная, сохраняется локальная перестрелка из мелкокалиберного оружия, накануне режим прекращения огня не был соблюден", - говорит он.

Перемирию конец или есть надежда?

Итак, бои вокруг Карабаха продолжаются, причем продолжает "прилетать" и по далеким от конфликта городам Азербайджана. Таким образом фактически перемирие сорвано. Впрочем, можно сформулировать и по-другому - оно еще не началось.

Обычно войны обладают сильной инерцией, и так просто их остановить нельзя.

Характерный пример - Гадрут, который Азербайджан пытался "отжать" накануне перемирия, чтобы потом зафиксировать линию фронта в свою пользу. Армяне продолжили, несмотря на подписанные в Москве решения, выбивать штурмовую группу из Гадрута. То есть в этой точке никакое перемирие бы не позволило остановить боевые действия. Это похоже на ситуацию под Дебальцево в феврале 2015 года, где продолжались бои уже после заключения вторых Минских соглашений.

Второй момент - артобстрелы, которые, как известно в том числе по примеру Донбасса, вообще сложно поддаются мониторингу. Нужна сильная политическая воля центра, чтобы в одночасье остановить эти бои. В случае же Нагорного Карабаха сложно до конца контролировать армии, которые "заряжены" на взаимное уничтожение. И воспринимают любую "провокацию" - мнимую или реальную - как поводы для ответных атак.

То есть понятно, что если перемирие и удастся установить, то на это потребуется время. Причем никаких гарантий, что остановка огня будет полноценной: часто бои просто переходят в состояние вялотекущее. Что, впрочем, тоже позитивный сдвиг. Но надолго ли его хватит? Это зависит от развития политической ситуации.

Пока ни Азербайджан, ни Армения официально о срыве перемирия не объявили. То есть политическая воля продолжать начатый в Москве процесс есть. И теперь не сорваться в новое обострение позволят две меры:

1. Должен состояться обмен пленными и телами погибших, записанный в московских соглашениях. Сейчас стороны ведут переговоры с Красным крестом о частностях процесса. Если он будет запущен - это будет несомненный шаг вперед, который качнет весы в сторону перемирия.

2. Должны начаться переговоры-2 - консультации о принципиальном будущем Карабаха. Если они не стартуют в ближайшую неделю или две - на перемирии можно будет ставить крест. Тем более, что оно и так достаточно шаткое.