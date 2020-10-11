Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Аруюнян может обратиться к властям Армении с просьбой признать независимость региона.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", - сказал он.

В то же время Аруюнян рассказал, что Степанакерт намерен обратиться так же и в международные организации и различные страны с вопросом о признании Карабаха.

Напомним, тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.

Как сообщала "Страна", президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной части нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха и сообщил о начале политического урегулирования.