Карабах может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Аруюнян может обратиться к властям Армении с просьбой признать независимость региона.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", - сказал он.
В то же время Аруюнян рассказал, что Степанакерт намерен обратиться так же и в международные организации и различные страны с вопросом о признании Карабаха.
Напомним, тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.
Как сообщала "Страна", президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной части нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха и сообщил о начале политического урегулирования.