Президент Польши Анджей Дуда, который с 11 по 13 октября будет находиться в Украине с официальным визитом, откроет памятник польскому политику Анне Валентинович в Киеве и подпишет в Одессе Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве портов Одессы и Гданьска.

Об этом в воскресенье, 11 октября, информирует Польское радио.

Сообщается, что президент Польши приедет в Украину вместе со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой. В ходе официального визита польский лидер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также Дуда поучаствует в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Катынской трагедии в Быковне и откроет памятник легенде "Солидарности", этнической украинке Анне Валентинович на территории польского посольства в Киеве.

Кроме того, президент Польши возложит корзину с колосками пшеницы к памятнику жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов и зажжет свечу перед крестом Героев Небесной Сотни.

Далее Дуда направится в Одессу, где он с Зеленским откроет украинско-польский транспортный и логистический форум. Также в их присутствии будет подписан меморандум о взаимопонимании между портами в Одессе и Гданьске. Согласно плану мероприятий, президент Польши возложит цветы к мемориальной доске в память о погибшем в авиакатастрофе экс-главе польского государства Лехе Качиньском.

Напомним, в сентябре стало известно о готовящемся визите президента Польши Анджея Дуды в Украину.