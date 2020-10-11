В воскресенье, 11 октября, в столице Турции Анкаре произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает Harber Türk.

Согласно предварительной информации, один из поездов был остановлен по знаку "стоп" светофора и не двигался. В этот момент в него врезался встречный состав.

В трагедии погибли двое машинистов. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток покончил с собой, бросившись под поезд. Трагедия произошла во вторник, 6 октября, днем неподалеку от остановки "Политехнический институт".

Также "Страна" рассказывала, что подозреваемому в избиении и попытке изнасилования журналистки канала "Интер" в поезде "Мариуполь-Киев" Соломенский райсуд Киева продлил содержание под стражей.