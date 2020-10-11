Вечером в субботу, 10 октября, в Киеве произошел пожар на Воздвиженке. Неизвестные подбежали к одному из домов и облили его фасад легковоспламеняющейся жидкостью, после чего устроили поджог и убежали с места происшествия. Патрульные уже задержали одного из хулиганов.

Видео инцидента опубликовал "Киев оперативный" в своем Facebook.

Так, по словам очевидцев, группа неизвестных, устроившая пожар на Воздвиженке действовала очень быстро. Позже стало известно, что одного из них все-таки задержали полицейские.

"Зовут Ярослав. Живет неподалеку. Интересно, что адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог. Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем - детали установит следствие", - говорится в сообщении.

Внимание, в данном видео присутствует ненормативная лексика, 18+.

Пользователи Facebook в свою очередь принялись обвинять людей, которые находились рядом с местом происшествия и ничего не предпринимали для ликвидации возгорания.

"Снимать все гаразды, а попытаться потушить, пока пожарные приедут слабо. Тем более, что напротив наверно есть кафе, если стульчики стоят", - отреагировала пользователь Люба Тимченко.

"В машинах же есть огнетушители, потушить было не сложно. Люди, нельзя быть такими равнодушными. Мне страшно за наше человечество", - возмутилась Катерина Звягина.

"Где полиция? Я хочу видеть другие новости. Например: полиция задержала уродов, которые..." - отметила пользовательница с ником Anna Anna.

Напомним, недавно под Киевом в Софиевской Борщаговке вспыхнул шестиэтажный жилой дом. Пожар быстро охватил крышу здания.

Ранее мы писали о том, как в конце августа в Обуховском районе Киевской области неизвестные сожгли общественное пространство The Riverbird’s Nest, созданное швейцарским режиссером и сооснователем галереи The Naked Room Марком Вилкинсом. Владельцы объекта заявляют, что его сожгли специально.