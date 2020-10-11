В Киеве на Воздвиженке неизвестные подожгли фасад здания. Один из хулиганов задержан с наркотиками. Видео
Вечером в субботу, 10 октября, в Киеве произошел пожар на Воздвиженке. Неизвестные подбежали к одному из домов и облили его фасад легковоспламеняющейся жидкостью, после чего устроили поджог и убежали с места происшествия. Патрульные уже задержали одного из хулиганов.
Видео инцидента опубликовал "Киев оперативный" в своем Facebook.
Так, по словам очевидцев, группа неизвестных, устроившая пожар на Воздвиженке действовала очень быстро. Позже стало известно, что одного из них все-таки задержали полицейские.
"Зовут Ярослав. Живет неподалеку. Интересно, что адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог. Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем - детали установит следствие", - говорится в сообщении.
Внимание, в данном видео присутствует ненормативная лексика, 18+.
Пользователи Facebook в свою очередь принялись обвинять людей, которые находились рядом с местом происшествия и ничего не предпринимали для ликвидации возгорания.
"Снимать все гаразды, а попытаться потушить, пока пожарные приедут слабо. Тем более, что напротив наверно есть кафе, если стульчики стоят", - отреагировала пользователь Люба Тимченко.
"В машинах же есть огнетушители, потушить было не сложно. Люди, нельзя быть такими равнодушными. Мне страшно за наше человечество", - возмутилась Катерина Звягина.
"Где полиция? Я хочу видеть другие новости. Например: полиция задержала уродов, которые..." - отметила пользовательница с ником Anna Anna.
Напомним, недавно под Киевом в Софиевской Борщаговке вспыхнул шестиэтажный жилой дом. Пожар быстро охватил крышу здания.
Ранее мы писали о том, как в конце августа в Обуховском районе Киевской области неизвестные сожгли общественное пространство The Riverbird’s Nest, созданное швейцарским режиссером и сооснователем галереи The Naked Room Марком Вилкинсом. Владельцы объекта заявляют, что его сожгли специально.