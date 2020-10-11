В популярном у туристов даже в период пандемии коронавируса Таиланде произошло жуткое ДТП. Товарный поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде на северо-востоке страны. Погибли по меньшей мере 20 человек, более 30 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Управлении по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао, передает ТАСС.

Представители ведомства рассказали, что автобус, в котором находились 60 человек, ехал из провинции Самутпракан в один из храмов Чачоенгсао. ДТП произошло около 08:00 (04:00 по Киеву) на одному из регулируемых железнодорожных переездов, который не был оборудован шлагбаумом.

По предварительной информации, водитель автобуса проигнорировал светофор и попытался проскочить перед приближающимся поездом. В результате погибли 20 человек, более 30 пострадали и были госпитализированы.

Также сообщается, что в автобусе ехали рабочие одного из заводов Самутпракана. Обстоятельства происшествия установит полиция региона.

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