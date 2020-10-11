Коронавирус в Киеве за сутки подтвердился у 502 человек. Фото: Страна

Харьковская область продолжает лидировать в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась еще у 593 человек. Так же и в Киеве за этот период болезнь выявили у более чем 500 человек.

Об этом гласят данные Минздрава от 11 октября, передает Телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 261 034 случая коронавирусной болезни (+4 768 за сутки). Умерли 4 972 пациентов (+85), выздоровели 113 507 человек (+937).

Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом: 

  • Винницкая область - 7569 (+103)

  • Волынская область - 9645 (+118)

  • Днепропетровская область - 8781 (+201)

  • Донецкая область - 5649 (+50)

  • Житомирская область - 8326 (+302)

  • Закарпатская область - 10850 (+89)

  • Запорожская область - 5461 (+115)

  • Ивано-Франковская область - 15197 (+197)

  • Кировоградская область - 1304 (+16)

  • г. Киев - 27497 (+502)

  • Киевская область - 11096 (+204)

  • Львовская область - 22588 (+202)

  • Луганская область - 1826 (+114)

  • Николаевская область - 4546 (+152)

  • Одесская область - 16605 (+160)

  • Полтавская область - 4377 (+171)

  • Ровенская область - 14493 (+234)

  • Сумская область - 6862 (+229)

  • Тернопольская область - 15798 (+208)

  • Харьковская область - 24445 (+593)

  • Херсонская область - 1892 (+86)

  • Хмельницкая область - 8792 (+328)

  • Черновицкая область - 16319 (+182)

  • Черкасская область - 5598 (+119)

  • Черниговская область - 5518 (+93)

Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 11 октября. Скриншот: Коронавирус в регионах в Телеграм

Напомним, сегодня уже второй день подряд, когда в Украине не фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса за сутки. Прошлый антирекорд был поставлен в пятницу, 9 октбяря - 5 804 подтвердившихся случаев Covid-19.

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