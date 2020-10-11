Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 11 октября
Харьковская область продолжает лидировать в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась еще у 593 человек. Так же и в Киеве за этот период болезнь выявили у более чем 500 человек.
Об этом гласят данные Минздрава от 11 октября, передает Телеграм-канал "Коронавирус в регионах".
Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 261 034 случая коронавирусной болезни (+4 768 за сутки). Умерли 4 972 пациентов (+85), выздоровели 113 507 человек (+937).
Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:
- Винницкая область - 7569 (+103)
- Волынская область - 9645 (+118)
- Днепропетровская область - 8781 (+201)
- Донецкая область - 5649 (+50)
- Житомирская область - 8326 (+302)
- Закарпатская область - 10850 (+89)
- Запорожская область - 5461 (+115)
- Ивано-Франковская область - 15197 (+197)
- Кировоградская область - 1304 (+16)
- г. Киев - 27497 (+502)
- Киевская область - 11096 (+204)
- Львовская область - 22588 (+202)
- Луганская область - 1826 (+114)
- Николаевская область - 4546 (+152)
- Одесская область - 16605 (+160)
- Полтавская область - 4377 (+171)
- Ровенская область - 14493 (+234)
- Сумская область - 6862 (+229)
- Тернопольская область - 15798 (+208)
- Харьковская область - 24445 (+593)
- Херсонская область - 1892 (+86)
- Хмельницкая область - 8792 (+328)
- Черновицкая область - 16319 (+182)
- Черкасская область - 5598 (+119)
- Черниговская область - 5518 (+93)
Напомним, сегодня уже второй день подряд, когда в Украине не фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса за сутки. Прошлый антирекорд был поставлен в пятницу, 9 октбяря - 5 804 подтвердившихся случаев Covid-19.
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