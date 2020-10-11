Харьковская область продолжает лидировать в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась еще у 593 человек. Так же и в Киеве за этот период болезнь выявили у более чем 500 человек.

Об этом гласят данные Минздрава от 11 октября, передает Телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 261 034 случая коронавирусной болезни (+4 768 за сутки). Умерли 4 972 пациентов (+85), выздоровели 113 507 человек (+937).

Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:

Винницкая область - 7569 (+103)





Волынская область - 9645 (+118)





Днепропетровская область - 8781 (+201)





Донецкая область - 5649 (+50)





Житомирская область - 8326 (+302)





Закарпатская область - 10850 (+89)





Запорожская область - 5461 (+115)





Ивано-Франковская область - 15197 (+197)





Кировоградская область - 1304 (+16)





г. Киев - 27497 (+502)





Киевская область - 11096 (+204)





Львовская область - 22588 (+202)





Луганская область - 1826 (+114)





Николаевская область - 4546 (+152)





Одесская область - 16605 (+160)





Полтавская область - 4377 (+171)





Ровенская область - 14493 (+234)





Сумская область - 6862 (+229)





Тернопольская область - 15798 (+208)





Харьковская область - 24445 (+593)





Херсонская область - 1892 (+86)





Хмельницкая область - 8792 (+328)





Черновицкая область - 16319 (+182)





Черкасская область - 5598 (+119)





Черниговская область - 5518 (+93)

Напомним, сегодня уже второй день подряд, когда в Украине не фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса за сутки. Прошлый антирекорд был поставлен в пятницу, 9 октбяря - 5 804 подтвердившихся случаев Covid-19.

Ранее мы писали о том, как власти ужесточат карантин на следующей неделе.