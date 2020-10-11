Сегодня, 11 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Небольшие дожди пройдут на юго-востоке, а также части центральных регионов.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе ожидается облачность, но будет без дождей. Столбик термометра покажет +15...+17.

Частичное солнце будет сегодня на севере Украины. Днем потеплеет до +16...+18 градусов.

В центральных регионах дожди пройдут в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Температура воздуха прогреется до +17...+22. Ночью их сменят +10...+12.

На юге сегодня пройдут дожди, хотя воздух прогреется до +20...+22.

На востоке также будут небольшие дожди и +16...+19.

В столице сегодня тепло и до + 19 днем.

Карта погоды. Фото: meteo.gov.ua

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